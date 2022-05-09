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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696412/إفريقية-النواب-تناقش-آخر-تطورات-شركة-جسورالجبلى-يدافع-عن-حقوق-صغار-المنتجينو-الوزيرغيرنا-الصورة-الذهنية-للشركةوالنواب-يؤكدون-علي-أهمية-التنسيق لزيادة-الصادرات

ناقشت لجنة الشئون الإفريقية لمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلى خلال اجتماعها الأحد، آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة " جسور "، التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور د. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حيث وجه الجبلى عدة استفسارات للوزير بشأن أداء مبادرة”شركة” جسور وجهودها خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة وخاصة علاقتها مع صغار المنتجين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إفريقية النواب تناقش آخر تطورات شركة جسور..الجبلى يدافع عن حقوق صغار المنتجين...و الوزير:غيرنا الصورة الذهنية للشركة..والنواب يؤكدون علي أهمية التنسيق لزيادة الصادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.