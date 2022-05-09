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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696517/وزير-المالية من-البرلمان-العالم-يواجه-أزمة-لم-يشهدها-منذ-40-عام-و-نسعى لتحويل-المحنة-إلي-منحة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا و التداعيات الاقتصادية لأزمة الروسية الأوكرانية و التي تسببت في نظام عالمي مضطرب.

دوت الخليج وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: " نسعى لتحويل المحنة إلي منحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات وزير المالية : الدولة استطاعت ان تواجه الصدمات العنيفة و المتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني وقال معيط:" الدولة تبذل جهود للحماية الصحية و الأجتماعية و مساندة بعض الفئات على مواجهة الأزمات التي لم يشهدها العالم منذ اكثر من 40 عام من خلال مناخ محفز للنمو والتنمية و مواجهة التحديات، و إجراء الإصلاحات الهيكلية من خلال إقرار قانون المالية العامة و الذي حقق نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة. وأضاف وزير المالية، أن الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء و الدولة استطاعت ان تواجه الصدمات العنيفة و المتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني. وتابع معيط:" إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات و ضغوط هائلة في ظل الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم و الأمر الذي يشكل ضغوط هائلة على الاقتصاد . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد عرض وزير المالية للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.

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