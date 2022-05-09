انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس النواب يحيل مشروع «القانون المدني» المقدم من النائب عمرو درويش للجنة التشريعية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696511/مجلس-النواب-يحيل-مشروع-القانون-المدني-المقدم-من-النائب-عمرو-درويش-للجنة-التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم ، مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

دوت الخليج

مجلس النواب يحيل مشروع «القانون المدني» المقدم من النائب عمرو درويش للجنة التشريعية

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة عبله الألفي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، عرضَ وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا عرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد.

الجلسة العامة للبرلمان تنطلق للاستماع لبيان وزيرا المالية والتخطيط لموازنة 2022-2023 وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، عن زيادة فى موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

ووفقًا للبيان المالى، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه وتتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين مـن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.