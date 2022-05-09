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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696509/النائب-أحمد-محسن--التوسع-في-زراعة-المحاصيل-الاستراتيجية-يؤكد-عزم-الدولة-على-تحقيق-الأمن-الغذائي

أكد النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية عازمة بكل السبل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين باعتباره قضية أمن قومي، ولذلك جاءت التوجيهات من الرئيس السيسي واضحة، باستمرار التوسع الأفقي والعمل على إضافة مئات الآلاف من الأفدنة للمساحة الزراعية، والبدء في مشاريع فعلية عبر توشكى ومشروع الدلتا الجديدة وغيرها من المشاريع الزراعية.

دوت الخليج

احمد محسن: التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يؤكد عزم الدولة على تحقيق الأمن الغذائي

وقال محسن في تصريحات له اليوم، إن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، كان ولا يزال واحدة من أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي لملايين المصريين، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت صواب التوجه المصري نحو تحقيق الأمن الغذائي، لذلك وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 3.6 مليون فدان، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 10 ملايين طن قمح.

واختتم عضو زراعة الشيوخ، بالتأكيد على أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية المتشابكة، ومرتبطة بمجالات وقطاعات أخرى، ولذلك زادت الصادرات الزراعية حتى وصلت إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام الماضية، كما زادت الانتاجية الشاملة للاراضي الزراعية في البلاد.

يذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نعي ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت 7 مايو إثر تصديهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وأدان المجلس بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية

وأكد مجلس الشيوخ على وقوفه خلف القوات المسلحة داعما لها في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن وسلامة واستقرار الوطن حفظ الله مصر آمنة مستقرة.