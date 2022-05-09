«القانون المدني» و«حماية الملكية الفكرية»..البرلمان يحيل مشروعي قانونين للجان

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696504/القانون-المدني-وحماية-الملكية-الفكريةالبرلمان-يحيل-مشروعي-قانونين-للجان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس - اليوم - مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس ، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، هما :

دوت الخليج

البرلمان يحيل مشروعي قانونين للجان

1) مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قانون مقدم من النائبة عبله الألفي (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، عرضَ وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا عرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد.

الجلسة العامة للبرلمان تنطلق للاستماع لبيان وزيرا المالية والتخطيط لموازنة 2022-2023 وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، عن زيادة فى موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

ووفقًا للبيان المالى، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه وتتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين مـن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.