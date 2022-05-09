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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696503/الجلسة-العامة-للبرلمان-تنطلق-للاستماع-لبيان-وزيرا-المالية-والتخطيط-لموازنة-2022-2023

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

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ومن المقرر أن تشهد الجلسة عرضَ وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة أيضًا عرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد.

الجلسة العامة للبرلمان تنطلق للاستماع لبيان وزيرا المالية والتخطيط لموازنة 2022-2023

وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، عن زيادة فى موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

ووفقًا للبيان المالى، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه وتتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين مـن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.