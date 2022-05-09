انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد حبس 6 متهمين في قضية التعدي علي سيارة صديق طليقها بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696500/تجديد-حبس-6-متهمين-في-قضية-التعدي-علي-سيارة-صديق-طليقها-بالدقهلية

قرر رئيس نيابة مركز تمي الأمديد، صباح اليوم تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، تجديدحبس 6 متهمين بينهما 3 سيدات، 15يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالهجوم بالأسلحة البيضاء على سيارة ملاكي وتحطيمها.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية ، بتقديم كلا من الدكتور محمد.س.، والمهندس أحمد.ا. ببلاغ إلى مأمور مركز تمي الأمديد بقيام 6 أشخاص بالهجوم عليهم أثناء عودتهم من تقديم واجب العزاء بقرية البيضاء التابعة لدائرة المركز، وكانوا يحملون أسلحة بيضاء وشوم وقاموا بتحطيم السيارة والتعدي على الموجودين بداخلها بالسب والشتم.

إلقاء القبض على المتهمين

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم تبين وجود خلافات بين طليقة المجني عليه الأول، و وجود قضايا بينهما متداولة بالمحاكم، وعقب معرفتها بوجود طليقها بالقرية لتقديم واجب العزاء، قامت بجمع 5 آخرين بينهما سيدتين وقاموا بالتعدي عليه وهو بداخل السيارة، والتعدي عليه وصاحب السيارة بالسب والشتم. تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتجديد حبس المتهمين الستة 15 يوم على ذمة التحقيقات.