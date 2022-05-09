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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696499/مجدي-الهواري-يفتح-النار-على-محمد-صلاح-بلاش-تحول-تاريخك-لصفقة-وتكون-محدث-نعمة

فتح المخرج المصري مجدي الهواري النار على محمد صلاح لاعب الكرة العالمي بسبب طول مدة مفاوضته، مطالبًا إياه بحسم الجدل واتخاذ قرارًا عاجلًا.

دوت الخليج يرصد هجوم مجدي الهواري على محمد صلاح.

كتب الهواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إلي محمدصلاح أنت في خطر، لو الجمهور اللي عملك اغاني بإسمك قلب التربيذة عليك هيرموك بالبيض ..هيروح منك كل حاجة دوري وابطال اوربا حتي لقب الهداف".

وتابع: "أنت حولت الدوري الانجليزي الي بورصة مش كورة.. وده في صالح المنافسين احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده ! مفيش حد من اساطير الكورة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار".

وأضاف: "امشي / اقعد اعمل اللي انت شايفه، بس خد قرار ، بلاش تحول تاريخك الي صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر بلاش إللي حواليك يخلوك محدث نعمة لو انت نجم عالمي ، احنا بنشجع كورة عالمية قبل مانت تتولد".

وفاة والدة مجدي الهواري

على الصعيد الآخر، كتب المخرج مجدي الهواري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: “البقاء والدوام لله، توفت الي رحمة الله امي التانية العزيزة والغالية، نسألكم الدعاء والفاتحة"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو للراحلة بالرحمة والمغفرة.

و كان مجدي الهواري حرص على الرد على الشائعات التي تواجه مسلسله الجديد "دايمًا عامر" الذي ينافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، ويلعب بطولته الفنان مصطفى شعبان أنه مستوحى من مسلسل أسباني.

وعلق مخرج العمل على هذه الشائعة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، من خلال نشره مجموعة صور من كواليس مسلسل دايما عامر المقرر عرضه عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، قائلًا: "شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايمًا عامر، وتريند اقتباسه من المسلسل الأسباني ايليت elite".

مسلسل مجدي الهواري دايما عامر

وتابع مجدي الهواري قائلًا: "طيب مش نستني شوية ! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل La casa de paple أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبووووش منين بظبط.. حرام التريندات ديه والله تترمي علي الأرض كده!".

كما تحدث المخرج مجدى الهواري عن تفاصيل مسلسله الجديد والفكرة التي تدور حولها الأحداث، حيث قال إن قضايا التعليم تختلف من حقبة إلى أخرى، وبعدما كان التعليم يتم بشكل مباشر بين المعلم والطالب أصبح أونلاين والعمل لذلك يناقش قضية التعليم بمنظور مختلف وأضاف المخرج في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي قائلًا: “كل جيل له لغة وموضوع يتحدث بها فى التعليم.. والمسلسل يضم وجوه شابة تقوم بأدوار الطلبة، فى المدارس الخاصة والدولية وذلك يفتح مجال الدراما أمام الأجيال الشابة”.

ويضم مسلسل دايما عامر في بطولته بجانب مصطفى شعبان عدد من النجوم مثل لبلبة، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد محمود، أحمد الشامى، محمد ثروت، كريم عفيفى، سما إبراهيم، أحمد عنان وأمل رزق، لمى كتكت وآخرين.