علاء عصام: الرئيس السيسي يحرص على إجراء حوار وطني لفتح المجال العام..الدولة انتقلت من حكم دموي إلى آخر يعبر عن الديمقراطية الحديثة فى الجمهورية الجديد

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696496/علاء-عصام-الرئيس-السيسي-يحرص-على-إجراء-حوار-وطني-لفتح-المجال-العامالدولة-انتقلت-من-حكم-دموي-إلى-آخر-يعبر-عن-الديمقراطية-الحديثة-فى-الجمهورية-الجديد

أشاد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحفل افطار الأسرة المصرية الذي عقد، بتشريف الرئيس السيسي رمضان 2022، للافتا إلى أن الدولة المصرية مقبلة على الجمهورية الجديدة، التي تسعي لمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، متمثلة فى حلف ثورة الـ 30 من يونيو بكل طوائفها.

دوت الخليج وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشاركين فى حفل الإفطار من جميع التيارات السياسية التس شاركت فى الـ 30 من يونيو2013، مشددا على أننا اصبحنا فى حاجة لمزيد من الأنشطة الثقافية، وتعزيز دور وزاة الثقافة تحت عنوان إعمال العقل ولا للخرافة من خلال مسرحيات تتحدث عن النهضة شهدتها الدولة خلال العصور المختلفة، فضلا عن المناهج التعليمية للتوعية بخطورة الاسلام السياسي والجماعات الارهابية، من عقد لقاءات وندوات مع التلاميذ فى المدارس من خلال مجموعة من المفكرين، لتوضيح الفرق بين الانتقال من حكم دموي الي حكم ديمقراطي من خلال 30يونيو، يعبر عن الدولة الديمقراطية الحديثة. وطالب عصام، بضرورة وجود برنامج اقتصادي للحكومة، يهدف إلى توزيع اعباء الموازنة العامة على الجميع حتي لا تتحملها الطبقات الشعبية، لافتا إلى حديث الرئيس السيسي لتوطين الصناعات المحلية، مضيفا ”حققنا انجازات على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وثمن النائب علاء عصام، حرص الرئيس السيسي، على إجراء حوار وطني لفتح المجال العام من خلال اتاحة الفرصة للسياسيين والأحزاب للحديث فى وسائل الإعلام، موضحا أن هذا ما يحدث فى الجمهورية الجديدة، الآن، مطالبا لجنة شئون الاحزاب القيام بدورها الحقيقي على الأحزاب التي لا تقيم مؤتمر عام وموجودة كومبارس، لافتا إلى احزاب الوفد والتجمع ومستقبل وطن، لابد ان تدعم فى الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الشكل الجديد للحياة اللسياسية، لا يجب أن يعبر عن اشخاص ليس لهم علاقة بالعمل العام.

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