انت الان تتابع تفاصيل خبر تقارير صحفية: أرسنال يبدأ فتح ملف تجديد عقد محمد الننى قبل نهاية الموسم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696494/تقارير-صحفية-أرسنال-يبدأ-فتح-ملف-تجديد-عقد-محمد-الننى-قبل-نهاية-الموسم

كشفت تقارير اليوم الإثنين، أن إدارة نادي أرسنال الانجليزي حسمت موقفها من تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك محمد النني لاعب أرسنال فى مباراة أمام لديز وخاض اللقاء بأكمله، وقدم أداء جيد نال تقدير جماهير الفريق.

نتيجة أرسنال ضد ليفربول

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.