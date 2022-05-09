1.64 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير الماضي

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696520/164--انخفاض-في-الرقم-القياسي-للصناعات-التحويلية-والاستخراجية-خلال-فبراير-الماضي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير 2022.

دوت الخليج وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013). وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 110.62 خلال شهر فبراير 2022 (أولـي) مقابل 112.46 خلال شهر يناير 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.64٪. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: - بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 146.77 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 65.142 بارتفاع قدره 2.89٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان. - بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 140.50 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 124.04 بارتفاع قدره 13.27٪ وذلك لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته 77.04 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 79.66 بنسبة انخفاض قدرها 3.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق. بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.70 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض قدره 10.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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