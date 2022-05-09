«الصحة»: افتتاح 17 مركزًا للعلاج الطبيعي بـ5 محافظات ووحدتين لأصحاب الهمم

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696518/الصحة-افتتاح-17-مركزا-للعلاج-الطبيعي-بـ5-محافظات-ووحدتين-لأصحاب-الهمم

قامت وزارة الصحة والسكان، بتجهيز وافتتاح 17 مركزاً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبني سويف، في الربع الأول من عام 2022؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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افتتاح 11 مركزًا لتقديم خدمات العلاج الطبيعي

وصرّح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم افتتاح 11 مركزًا لتقديم خدمات العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية، من ضمنهم 4 مراكز بمحافظة القليوبية بوحدتي صحة الأسرة بالبرادعة، وبهادة التابعين لإدارة القناطر، ووحدة صحة الأسرة بكفر منصور إدارة طوخ، وبمركز طبي الهادي بإدارة الخانكة.

وأشار المتحدث الرسمي، أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي النويرة، وبني سليمان بمحافظة بني سويف، وآخر بمركز طبي صقر قريش بمنطقة البساتين الطبية في محافظة القاهرة، كما تم تجهيز وافتتاح مركزًا للعلاج الطبيعي بالوحدة الصحية في قرية سيف الدين التابعة لإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بوحدات البارهمة، وكلاحين الحاجر، وكلاحين أبنود بإدارة قفط بمحافظة قنا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمستشفيي حميات قليوب بمحافظة القليوبية، ونقادة المركزي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن قسمي العلاج الطبيعي بمستشفيى دمياط العام بمحافظة دمياط، وقوص المركزي بمحافظة قنا، شهدا تطويرًا جديدًا.

تقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال

ولفت أنه تم تجهيز وافتتاح وحدتين مخصصتين لتقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال، من أصحاب الهمم بمستشفيي دمياط العام، وكفر البطيخ المركزي بمحافظة دمياط.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى عقد 16 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظتي القليوبية ودمياط، عن دور العلاج الطبيعي بالعناية المركزة؛ لرفع كفائتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أنه يجري حصر الاحتياجات المطلوبة من أخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية، تمهيداً لتكليف دفعة 2020.