«الضرائب»: قانون تنمية المشروعات أتاح فرصًا لم يحظى بها الممولين من قبل

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696514/الضرائب-قانون-تنمية-المشروعات-أتاح-فرصا-لم-يحظى-بها-الممولين-من-قبل

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة ،2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

نحيا مصر تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من الحوافز الضريبية ودعا «عبد القادر» أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ للاستفادة من الحوافز الضريبية التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020، لافتًا إلى تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في «برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي»، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز. وأوضح الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة. قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل وأشار أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات. ولقت رئيس قطاع المنافذ، إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذي لم يتجاوز ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم قيمة المبيعات، وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى أقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax . كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات على على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتًا إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن قانون تنمية المشروعات المتوطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى https://www.facebook.com/tax.egypt ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ ورابط صفحة المصلحة على تويتر: https://twitter.com/tax_egypt ورابط صفحة المصلحة على انستجرام https://www.instagram.com/tax_egypt ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

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