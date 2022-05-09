انت الان تتابع تفاصيل خبر «مدبولي» يستعرض الإصدار الجديد من «آفاق استراتيجية» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696506/مدبولي-يستعرض-الإصدار-الجديد-من-آفاق-استراتيجية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الإصدار الجديد من دورية «آفاق استراتيجية»، التي تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي عددها الخامس تحت عنوان «مستقبل الأمن الأوروبي فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية»، والذي تم إعداده من قبل نخبة من المفكرين والباحثين؛ سعيًا لتقديم العديد من الرؤى والتحليلات حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

دوت الخليج

«آفاق استراتيجية» يلقي الضوء على مستقبل الأمن الأوروبي

ومن جانبه، أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجوهري، أن الإصدار الجديد من «آفاق استراتيجية»، يُلقى الضوء على مستقبل الأمن الأوروبي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منظومة الأمن الجماعي الأوروبي، وكذا بلورة سيناريوهات بشأن التحركات الروسية في الفضاء السوفيتي السابق، وآفاق الجيش الأوروبي الموحد، مع إفراد ملف خاص للديمقراطية الأمريكية، ومستقبل الدور الأمريكي فى العالم، بالإضافة إلى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية التي تهم الشأن المصري.

وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الإصدار الجيد تناول ما يتعلق بالأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في مصر، كشريك أساسي فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واتساق ذلك مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر.

رئيس الوزراء يثمن الجهود المبذولة في إعداد «آفاق استراتيجية»

وثمن رئيس الوزراء، الجهود المبذولة فى إعداد دورية "آفاق استراتيجية"، ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية فى إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخاصة التى نشهدها مؤخراً من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع، وطالت تداعياتها المجتمع الدولى بأسره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دور الرؤى والتحليلات المطروحة من جانب العديد من المفكرين والخبراء والباحثين فى إثراء الحوار والنقاش لأهم القضايا والملفات التى تهم الشأن المصرى، وتداعيات الأحداث والأزمات التى يشهدها العالم حالياً عليه.