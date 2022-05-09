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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696501/وكيل-الأزهر-السابق-يطالب-بإلغاء-الشبكة-والاكتفاء-بالدبلة-بعد-ارتفاع-أسعار-الذهب

دعا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، إلى إلغاء الشبكة بعد الارتفاع المتتالي في أسعار الذهب.

دوت الخليج

الأزهر يطالب بإلغاء الشبكة والاكتفاء بالدبلة بعد ارتفاع أسعار الذهب

وقال شومان على صفحته بـ"فيسبوك"، الاثنين:"بعد الارتفاع المتتالي لأسعار الذهب ليت الناس يرخصونه بالاكتفاء بدبلة كشبكة ومهر عند الزواج".

واستقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 9 مايو/أيار 2022، مع بدء المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع على تراجع.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.