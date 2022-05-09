انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر : قفزة في شراء شهادة الـ 18%.. 3 طرق لحصولها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696508/بنك-مصر--قفزة-في-شراء-شهادة-الـ-18-3-طرق-لحصولها

أعلن بنك مصر عن ارتفاع كبير في شراء شهادة الـ 18% الذى أتاحها بنك مصر والبنك الأهلي في الأونة الأخيرة، ومازال الجميع ليتساءل عن كيفية شراء شهادة الـ 18% من بنك مصر والتى وصلت قيمتها لـ 198 مليار جنيه حتى الآن، وكل يوم في زيادة ويوضح دوت الخليج كافة تفاصيل شهادة الـ 18% من بنك مصر وطرق شرائها.

شهادة الـ 18% من بنك مصر

تعتبر شهادة الـ 18% من بنك مصر شهادة ادخار بمعدل عائد ثابت طول مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ مدتها سنة ويصرف العائد شهريًا من احتساب المدة من تاني يوم الشراء.

وتبدأ شهادة الـ 18% من بنك مصر من فئات الـ 1000 ومضاعفاتها، ويمكن استردادها بعد مرور 6 شهور من تاريخه.

شراء شهادات الـ 18% من بنك مصر

هناك 3 وسائل لشرائ شهادات الـ 18 % من بنك مصر محددة على النحو التالي:

- فروع بنك مصر.

- خدمة الكول سنتر.

- الإنترنت البنكي.