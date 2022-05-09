وزيرة الهجرة تستكمل الاجتماعات التخصصية لـ«مصر تستطيع»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تحمل شعار: "مصر تستطيع بالصناعة"، وبالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وصرحت الوزيرة بأن المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية ويستدعى مشاركة كل جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج لدعم استراتيجية الدولة للتعامل مع مقتضيات المشهد العالمى المتشابك والتحديات التى أحدثتها التطورات الوبائية والاقتصادية والجيوسياسية على الأسواق الصاعدة وعلى مجمل النشاط الاقتصادى العالمى ككل، وكذلك طرح مقترحات لتجاوز التحديات التى أصابت النشاط الصناعى على وجه خاص نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام بصورة كبيرة.

وأفادت وزيرة الهجرة بأن النسخة الحالية من المؤتمر ستتضمن جلسة عمل حول التمويل الصناعى، ويشارك فيها دكتور هانى دميان لخبرته المحلية والدولية، بحضور عدد من أبرز الخبراء المصريين المتخصصين فى السياسات المالية بالخارج، بالإضافة إلى جلسة عن الاقتصاد الأخضر والدور المحورى الذى ستقوم به الصناعات الخضراء كمحاكاة للاقتصاد المستقبلى واستدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الترابط بين هذه الجلسة المهمة وقمة تغير المناخ Cop27، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ومن ناحيته، اتفق الدكتور هانى دميان، وزير المالية الأسبق، على الطرح الذى سردته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا أن المؤتمر يقدم مساهمة الخبراء بالخارج فى تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، ويعزز الاستفادة من الفرص التى أتاحتها التحديات الراهنة.

وفى حديثه، أشار الدكتور هانى دميان إلى المبادرة الرئاسية "100 مليار دولار صادرات" التى أطلقها رئيس الجمهورية وأوضح أنها ستكون القوة الدافعة للاقتصاد وتتطلب توحيد الجهود صوب هذا الهدف، ويمكن تحقيقه بتغطية الصادرات الصناعية وتوسيع قواعد المصدرين وقواعد المنتجات القابلة للتصدير من خلال الدخول فى سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية التي تتطلب جهودا على كل المستويات بالتعاون مع الغرف التجارية والدول الشريكة وكذا اتحاد الصناعات وغيرها.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا الأمر يطرح حوارا حول تعزيز أدوار هذه الغرف والاتحادات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وكما هو معمول به فى عدد من الدول.

جدير بالذكر أنه من المقرر عقد أولى جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يوم 31 مايو الجارى، بحضور لفيف من المسؤولين ورجال الصناعة فى مصر وعدد من ذوى الخبرات من المصريين بالخارج فى شتى المجالات، وتعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس وأولوية النفاذ للأسواق الإفريقية من أهم فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" المرتقب فى نهاية الشهر الجارى.