قومى المرأة: التعاون مع الأوقاف حقق الإنجازات والتواصل الجماهيرى بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومى للمرأة أن التعاون المثمر بين المجلس ووزارة الأوقاف حقق العديد من الإنجازات والتواصل الجماهيرى مع المواطنين فى كافة المحافظات على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "تناول القضايا السكانية الصحية"، التى نظمها المجلس واستهدفت مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومديرى مديريات الأوقاف ومسؤولى ملف السكان بوزارة الأوقاف.

وأشارت إيزيس محمود إلى أنه سيتم خلال فعاليات الورشة عرض جهود المحافظات ومدى تقدمها فى جلسات الدوار والأمسيات الرمضانية، والدورات التى أعدت للأئمة والقساوسة، والخدمات المصاحبة للجلسات الدوار، كما تم مناقشة التحديات التى تواجه كل محافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى سابقا، أن تلك الفعاليات تبرز دور المرأة فى المجتمع، مؤكدا أن المجلس يعد شريكا أساسيا وفعالا لوزارة الأوقاف، وتلك الشراكة تنقل العديد من الخبرات.

ولفت الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إلى أهمية دور المرأة فى بناء المجتمع، فهى التى تبنى وتؤسس القيم والمبادئ، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس فى العديد من الحملات القومية كحملة تنمية الأسرة المصرية وحملات طرق الأبواب.

وبدوره، استعرض كاسى كارستز مؤسس حركة (العالم يحتاج إلى أب) مخاطر عدم وجود الأبوة فى تطور الأطفال، مؤكدا أن أى مشكلة بالمجتمع ترتبط ارتباطا قويا بغياب الأب.