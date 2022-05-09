الصحة: تجهيز وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعى فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وافتتاح 17 مركزاً للعلاج الطبيعى بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبنى سويف، خلال الربع الأول من عام 2022، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم افتتاح 11 مركزا لتقديم خدمات العلاج الطبيعى بالوحدات الصحية، من ضمنهم 4 مراكز بمحافظة القليوبية بوحدتى صحة الأسرة بالبرادعة، وبهادة التابعين لإدارة القناطر، ووحدة صحة الأسرة بكفر منصور إدارة طوخ، وبمركز طبى الهادى بإدارة الخانكة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بوحدتى النويرة، وبنى سليمان بمحافظة بنى سويف، وآخر بمركز طبى صقر قريش بمنطقة البساتين الطبية فى محافظة القاهرة.

ولفت عبدالغفار إلى تجهيز وافتتاح مركزا للعلاج الطبيعى بالوحدة الصحية فى قرية سيف الدين التابعة لإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعى بوحدات البارهمة، وكلاحين الحاجر، وكلاحين أبنود بإدارة قفط بمحافظة قنا.

‏

وقال الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه تم افتتاح قسمين للعلاج الطبيعى بمستشفيى حميات قليوب بمحافظة القليوبية، ونقادة المركزى بمحافظة قنا، لافتاً إلى تطوير قسمى العلاج الطبيعى بمستشفيى دمياط العام بمحافظة دمياط، وقوص المركزى بمحافظة قنا.

وأضاف الفيل أنه تم تجهيز وافتتاح وحدتين مخصصتين لتقديم خدمة العلاج الطبيعى للأطفال من أصحاب الهمم بمستشفيى دمياط العام، وكفر البطيخ المركزى بمحافظة دمياط.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى عقد 16 دورة تدريبية لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى بمحافظتى القليوبية ودمياط، عن دور العلاج الطبيعى بالعناية المركزة لرفع كفائتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت حسنين إلى أنه يجرى حصر الاحتياجات المطلوبة من أخصائى العلاج الطبيعى بمديريات الشؤون الصحية والجهات الخارجية، تمهيداً لتكليف دفعة 2020.