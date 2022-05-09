جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة الداخلية، غدا الثلاثاء، ولمدة 4 أيام، إجراءات قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م.





وتجرى القرعة غدا بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر)، ثم الأربعاء بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء). كما تجرى يوم الخميس المقبل بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء)، وأخيرا يوم السبت بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة). وكانت وزارة الداخلية بدأت فى تلقى طلبات التقدم لحج القرعة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أبريل الماضى، وحتى يوم الجمعة الموافق 6 مايو الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية تبدأ إجراء قرعة الحج غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.