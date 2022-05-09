رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد من «آفاق استراتيجية»

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية"، التى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان "مستقبل الأمن الأوروبى فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية".





وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية" تم إعداده من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين، سعيا لتقديم العديد من الرؤى والتحليلات حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الإصدار الجديد من "آفاق استراتيجية"، يلقى الضوء على مستقبل الأمن الأوروبى، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منظومة الأمن الجماعى الأوروبى، وكذا بلورة سيناريوهات بشأن التحركات الروسية فى الفضاء السوفيتى السابق، وآفاق الجيش الأوروبى الموحد، مع إفراد ملف خاص للديمقراطية الأمريكية، ومستقبل الدور الأمريكى فى العالم، بالإضافة إلى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية التى تهم الشأن المصرى.

وأضاف الجوهرى أن من بين الموضوعات والملفات المهمة التى تناولها الإصدار الجديد، ما يتعلق بالأزمة السكانية وتحديات التطوير العمرانى، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع المدنى فى مصر، كشريك أساسى فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واتساق ذلك مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى فى مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة فى إعداد دورية "آفاق استراتيجية"، ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية فى إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخصوصا التى نشهدها مؤخرا من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع، وطالت تداعياتها المجتمع الدولى بأسره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على دور الرؤى والتحليلات المطروحة من جانب العديد من المفكرين والخبراء والباحثين فى إثراء الحوار والنقاش لأهم القضايا والملفات التى تهم الشأن المصرى، وتداعيات الأحداث والأزمات التى يشهدها العالم حاليا عليه.