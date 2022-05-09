الشباب والرياضة تطلق مبادرة سفراء التغير المناخى بمحافظة قنا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، مبادرة سفراء التغير المناخى، والتي تعد أحد المبادرات نحو الجمهورية الجديدة، ويتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن، وتهدف إلى التوعية والتدريب بالإضافة إلى الجانب البحثى.





وانطلقت فعاليات مبادرة سفراء التغير المناخى من محافظة قنا، بتنفيذ ورشة عمل استهدفت عدد من طلائع المحافظة. وتم خلال الورشة توعية الأطفال المشاركين بأضرار البلاستيك، و تدريبهم على إعادة تدويره وتحويله إلى قطع فنية وإكسسوارات، يمكن إعادة إستخدامها بشكل يومى.

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