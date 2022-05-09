صرف 3.2 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 427 شابا بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن بدء مديرية القوى العاملة بالأقصر، صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر لـ 3285 عاملا غير منتظم مسجلا بالمديرية، بإجمالى 3 ملايين و285 ألف جنيه، فضلا عن صرف منح لهذه الفئة لرعايتهم إجتماعيا وصحيا منها 8 منحة مواليد بـ 16 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه.





وقال الوزير إن المديرية عينت 427 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 801 شابا، كما تم استخراج 248 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى، مشيرا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 250 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوتين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها، واستيفاء 53 منشأة، وبحث شكوى.

كما تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم تسوية أثنين منها وديا، وإحالة شكوى منها إلى القضاء، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 178 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهنى بدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهنى بالطود لـ 20 متدربا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وبدء دورتين تدريبيتين فى مجال التفصيل والحياكة بالمركز لـ 40 متدربة.