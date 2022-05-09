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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696497/هيئة-الأوقاف-مهلة-شهر-لسداد-المتأخرات-وإعلان-أسماء-الممتنعين-مطلع-يونيو

أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أنها ستعطي مهلة لمدة شهر من تاريخه لأي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة للهيئة لسرعة سدادها.

دوت الخليج

هيئة الأوقاف: مهلة شهر لسداد المتأخرات وإعلان أسماء الممتنعين مطلع يونيو

وأوضحت هيئة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنها ستبدأ في التاسع من يونيو المقبل نشر قائمة سوداء بأسماء أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها حكم نهائي ويماطل أو تماطل في تنفيذه.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم إعداد قائمة سوداء بالمعتدين على أموال الوقف، لأن الدولة والوزارة لن تسمح بأكل مال الأيتام والمستحقين، قائلا:" ‏مال الوقف بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعا وقانونا".