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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696495/سامي-نصر-الله-ناعيا-شهداء-الوطن-الهجوم-الإرهابي-بسيناء-رسالة-يائسة-من-جماعات-مأجورة

استنكر النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء، وأدى لاستشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخرين، قائلا إنه رسالة يائسة من جماعات ظلامية مأجورة ومهزومة بعد فضح خطواتها وكشف آلاعيبها بعد عرض مسلسل الاختيار 3 في شهر رمضان الماضي.

دوت الخليج

سامي نصر الله ناعيًا شهداء الوطن: الهجوم الإرهابي بسيناء رسالة يائسة من جماعات مأجورة

وقال نصر الله في بيان صحفي له اليوم، إن الإرهاب لن يثني الدولة المصرية عن مسيرة التنمية في كافة ربوع البلاد، ولن يوقف حربها الضارية ضد أوكاره وملاحقه عملائه، مضيفا أن قواتنا المسلحة الباسلة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وإستقرار الوطن.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تضامن وتضافر المصريين واصطفافهم وراء القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي ووراء قواتنا المسلحة الباسلة، هو السبب الرئيسي وراء الانتصار في معركة الإرهاب، الذي اختفى صوته تماما طوال السنوات الماضية.

وشدد عضو البرلمان على أن جريمة سيناء الإرهابية الغادرة لن تمر وستكون بداية لمعركة أكبر من جانب الوطن ضد فلول الظلام والتطرف والإرهاب حتى استئصال جذوته تماما من البلاد.

واختتم النائب سامي نصر الله، بتقديم خالص العزاء للقيادة السياسية وللقوات المسلحة المصرية، ولجموع الشعب المصري في هذا المصاب الجلل، قائلا إن مصر ستنتصر وتحيا دائما عزيزة قوية أبية.