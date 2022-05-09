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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696492/صابرين-تحتفل-بعيد-ميلاد-نجلها-الـ-18-ربنا-يرضى-عليك-ويسعدك

حرصت الفنانة المصرية صابرين على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها الـ 18 متمنية له حياة مشرقة ومليئة بالسعادة.

دوت الخليج يرصد تهنئة الفنانة صابرين لنجلها بمناسبة عيد ميلاده.

صابرين رفقة نجلها

نشرت صابرين عدة صور تجمعها بنجلها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي،تميت ١٨ سنة إن شاء الله تبقي تطلع رخصة السواقة بس لما تتم الـ ١٨٠"

وأضافت: "ربنا يحميك ويجعل كل أيامك مشرقة مثل ابتسامتك، ويحفظك ويحقق كل امنياتك ويرضي عليك رب العالمين ويراضيك".

على الصعيد الآخر، روت الفنانة صابرين تفاصيل مشاركتها في برنامج رامز جلال، بعد ان وجهت لها الاعلامية بسمة وهبة اتهام بانها ارتضت بالتجاوزات والتطاولات التي يقولها رامز على المشاركين.

جاء ذلك خلال لقائها عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفة:" لم التجاوزات من أجل المال.. كما اننا لا نسمع ما يقوله وقعد أقوله متذيعش".

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وتابعت الفنانة صابرين:" شاركت في رامز قلب الأسد.. والاسود التي كانت في البرنامج خاصة لفاتن الحلو بنت خالتي.. وكل عام ادرك مقلب رامز ولكن هذه المرة رامز خدني على خوانة.. لانه لم يزكر اسم رامز على الاطلاق بل تواجدة سيرة الفنان العالمي فاندتم وهو ما اسعدني كثيرا لقيامي بعمل عالمي مع نجم مثله".

صابرين: رامز لم يقم باهانتي في برنامجه

واكدت الفنانة صابرين للاعلامية بسمة وهبة على ان رامز لم يقم بإهانتها على الاطلاق، فمن ضمن تعليقاته كانت نملية وتخنت.. وهذا صحيح لاني بالفعل تخنت".

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واستنكرت صابرين علاقة حلا شيحة بوالدها قائلة:" اوعى حد يقول على والده أو والدته تصريحات غريبة .. وحديثي مع لميس حينها على الامر كان تعليقا على الخلافات مع والدها وليس امر الحجاب".