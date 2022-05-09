انت الان تتابع تفاصيل خبر طلب إحاطة للحكومة لنقص حليب "نيوكيت" المخصص للأطفال مرضى حساسية الألبان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696490/طلب-إحاطة-للحكومة-لنقص-حليب-نيوكيت-المخصص-للأطفال-مرضى-حساسية-الألبان

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن نقص حليب "نيوكيت" المخصص للأطفال مرضي حساسية الألبان.

دوت الخليج

نقص حليب "نيوكيت" المخصص للأطفال مرضى حساسية الألبان

وقال محسب، إنه تابع خلال الأيام الماضية استغاثة الأمهات بسبب نقص حليب "نيوكيت"، المخصص للأطفال مرضى الحساسية ضد الألبان، في الوحدات الصحية أو الصيدليات، بالإضافة إلى ارتفاع سعره بشكل جنوني في السوق السوداء حيث وصل ثمن العلبة الواحدة إلى 300 جنيه إن وجد، وهو ما يمثل عبء مادي كبير على كاهل الأسر المتوسطة أو محدودة الدخل.

حساسية الألبان

وأوضح محسب، أن حساسية الألبان هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة تجاه الحليب ومنتجاته، وهي من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا لدى الأطفال، حيث يعمل الجهاز المناعي على تفسير وجود بروتينات الحليب على أنها أجسام ضارة فيقوم بمقاومتها، وعمل أجسام مضادة لها، تفرز في كل مرة يتم تناول الحليب بها، مما يؤدي إلى ظهور علامات التحسس، خاصة عند التعرض بشكل مباشر في السنة الأولى من العمر، وتظهر عادة تلك الحساسية عند الأطفال الرُضع، ولم تفرق تلك الحساسية بين الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو صناعية، ولكن حليب البقر ومشتقاته هو أكثر الأنواع المسببة للحساسية بالإضافة إلى البيض، فول الصويا، الفول السوداني، السمك، المحار، المكسرات، القمح "الجلوتين"، وبعض الخضروات والفواكه مثل: الموز، الفراولة، المانجو، الكيوي، الكوسة، وأيضا الشكولاتة والمخبوزات واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الحلويات.

وطالب محسب، بوضع برنامج خاص بتوفير هذا النوع من الألبان لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود قاعدة بيانات توضح أعداد الأطفال الذين يعانون من الحساسية، مع وضع تسعيرة محددة للألبان وعدم ترك المواطن فريسة للشركات المستوردة.