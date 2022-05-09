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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696489/وزير-الخارجية-يغادر-إلى-العاصمة-المغربية-الرباط

يغادر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين ٩ مايو الجاري، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة ثنائية لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.

دوت الخليج

بحث سبل التعاون بين القاهرة والرباط

وصرّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يُجري الوزير شكري خلال الزيارة سلسلةً من اللقاءات مع كل من نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطة، ومجموعة من المسئولين المغربيين رفيعي المستوى؛ لمناقشة سُبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، مما يُلبي مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء.

مناقشات ثنائية لحماية مقدرات الأمن القومي العربي

كما سيناقش الاجتماع تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومي العربي، فضلًا عن الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، سيبحث مع المسئولين في المغرب مُجمل التطورات على الساحة الدولية، كذلك التشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية.

افتتاح مقرالسفارة المصرية الجديد

ومن المقرر أيضًا أن يفتتح وزير الخارجية، خلال زيارته إلى الرباط، مقر السفارة المصرية الجديد في العاصمة المغربية.