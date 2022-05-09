بوتين: الجيش الروسى يحارب من أجل أمن وطنه.. وأمريكا تحاول طمس التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:26 صباحاً - قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، متابعا: "واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها".

وأضاف بوتين خلال كلمته فى الذكرى الـ77 للنصر فى الحرب العالمية الثانية: "تم التحضير لعمليات عقابية في دونباس ومحاولات لتصنيع أسلحة نووية.. نشر بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا لتهديد روسيا".

وتابع الرئيس الروسى: "نحترم قيمنا وتقاليدنا.. والولايات المتحدة تحاول طمس التاريخ وبث الكراهية ضد الروس".

وتحيي روسيا اليوم الاثنين، الموافق 9 مايو الذكرى، الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.

وجرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي حتى الآن في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا، في الساعة العاشرة صباحا، وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي الذي سيلقى خلال الفعالية كلمة يترقبها كثيرون في العالم على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.