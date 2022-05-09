القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية حول تناول القضايا السكانية الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:25 صباحاً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية حول "تناول القضايا السكانية الصحية" ، استهدفت مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومديري مديريات الأوقاف ومسؤلى ملف السكان بوزارة الأوقاف، بحضور الأستاذة إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس ، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الاوقاف ورئيس القطاع الديني سابقاً ، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، والسيد كاسي كارستز مؤسس حركة العالم يحتاج إلى أب ، وتستمر فعالياتها على مدار يومين .

حيث أكدت الأستاذة إيزيس محمود أن التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة و وزارة الأوقاف حقق العديد من الإنجازات والتواصل الجماهيري مع المواطنين في كافة المحافظات على أرض الواقع.

فيما أوضح الدكتور جابر طايع أن تلك الفعاليات تبرز دور المرأة في المجتمع ، موضحاً ان المجلس القومي شريك أساسي وفعال لوزارة الأوقاف ، وأكد على أن تلك الشراكة تنقل العديد من الخبرات .

و أكد الدكتور هشام عبد العزيز على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع ، فهي التى تبنى وتؤسس القيم والمبادئ ، وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة فى العديد من الحملات القومية كحملة تنمية الأسرة المصرية و حملات طرق الأبواب.

كما استعرض السيد كاسي كارستز مخاطر عدم وجود الأبوة فى تطور الأطفال. مؤكداً أن اى مشكلة بالمجتمع ترتبط ارتباط قوى بغياب الأب .

يذكر أن ورشة العمل تناولت عرض جهود المحافظات ومدى تقدمها فى جلسات الدوار والامسيات الرمضانية، والدورات التى أعدت للأئمة والقساوسة ، والخدمات المصاحبة للجلسات الدوار ، كما تم مناقشة التحديات التى تواجه كل محافظة.