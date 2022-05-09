كفر الشيخ: توريد 63 ألفا و872 طن قمح حتى الآن

جدة - نرمين السيد - صرح مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية عادل الهابط، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وقال الهايط، إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 1 /4/ 2022 وحتى صباح يوم الإثنين 63 ألفا و872 طنا.