كفر الشيخ: توريد 63 ألفا و872 طن قمح حتى الآن

وقال الهايط، إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.
وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وقد بلغ إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 1 /4/ 2022 وحتى صباح يوم الإثنين 63 ألفا و872 طنا.
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