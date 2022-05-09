تلاميذ رابعة ابتدائى يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية اليوم

جدة - نرمين السيد - جميع الأسئلة تأتى من بنوك الأسئلة وتم وضعها من قبل الموجهين فى الإدارات التعليمية وطباعتها إذ يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، وعدد الأسئلة فى كل مادة 15 سؤالا وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة. وتستكمل غدا الثلاثاء الامتحانات فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو الامتحان فى مادة الرياضيات.

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