محافظ كفر الشيخ: القيادة السياسية تدعم أبناء مصر فى الداخل والخارج

جدة - نرمين السيد - وأكد أن السلطات المصرية والأجهزة الأمنية كثفت جهودها للإفراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن فى أسرع وقت ممكن، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وأجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصرى.
وهنأ محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم، الإثنين، الصيادين بعودتهم لأرض الوطن فى عدد من المحافظات، من بينهم صيادو البرلس.
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