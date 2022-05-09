أندريه زكى يشارك فى احتفال الشكر السنوى بكنيسة سوهاج الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأحد، فى احتفال الشكر السنوى بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة المشيخى، والقس عماد شوقى، راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج.





وقال رئيس الإنجيلية: "نرى حولنا تحديات كثيرة لم نتوقعها، صراعات وحروب تؤثر علينا، وشرور وكراهية أعداء الإنسانية تطل علينا وتحصد أرواح أولادنا وشبابنا الأبطال من قواتنا المسلحة، ولكن يظل رجاؤنا وإيماننا وقرارنا هو الاختيار، اختيار الحياة".

وأضاف رئيس الطائفة: "علينا يا أحبائى أن نتذكر بأن التوبة الصادقة هى اختيار، وأسلوب حياة، والالتزام بمسيرة الله، وأما الخطية، فهى محاولاتنا الدائمة للاستقلال عن الله. نصلى من أجل توبة صادقة، ومن أجل بلادنا وسلام العالم".

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