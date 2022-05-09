البيئة: تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية فى إدارتها

جدة - نرمين السيد -

وأكدت وزيرة البيئة على علاقات التعاون الممتدة والبناءة بين البلدين فى مجالات البيئة، وفرص التعاون المقبلة، فى ظل عدد من الأحداث العالمية التى ستشهدها الفترة المقبلة فى مجال البيئة والمناخ ومنها مؤتمر المناخ COP27.

كما أوضح السفير الإيطالى أهمية هذا الحدث الذى يشهد مشاركة واسعة من دول العالم، مع الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى دفع العمل البيئى والمناخى، واستعداد بلاده لتقديم خبراتها كرئيس مشارك فى مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، والاجتماعات الناجحة التى نفذتها إيطاليا فى الفترة السابقة للمؤتمر واجتماعات الشباب.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تهدف البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو والتقدم المحقق فى مسارات التفاوض وتشجيع الدول على تحديث استراتيجياتها للمساهمات الوطنية ورفع الطموح، والعمل الجماعى لتسريع عملية الموافقة على الهدف الجمعى للتكيف والذى يعد أولوية للدول النامية، إلى جانب تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف كما جاء فى اتفاق باريس.

وأضافت الوزيرة أن مصر ستخصص عدد من الأيام حول موضوعات محددة تتصل بالمبادرات التى ستطلق فى المؤتمر مثل التمويل والتكيف، والمياه كموضوع جديد للطرح فى مؤتمرات المناخ، حيث أصبح ملحا فى ظل تزايد أهمية موضوعات المياه كالبحار والمحيطات وتلوثها بالبلاستيك ونوعية الحياة المستدامة للمجتمعات المحلية المعتمدة على المياه كالصيادين، والأمن الغذائى، بالإضافة إلى تخصيص يوم للنوع الاجتماعى فى ظل اهتمام مصر بخطة عمل الدمج بين النوع والبيئة والمناخ التى أطلقت فى أسبوع النوع فى نيويورك.

ولفتت الوزيرة أيضا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن مناسبات للشباب سواء فى المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، أو المنطقة الخضراء التي تنفذها مصر كمنصة تتيح للشباب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص المشاركة بأفكاره وأطروحاته ومشروعاته.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون مع إيطاليا فى المبادرة المتعلقة بمدخل النظام البيئى والتنوع البيولوجى، خصوصا أنها تعد من الشركاء المهمين فى مجال التعاون الثنائى مع وزارة البيئة فيما يخص صون التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية، ومع الخطوة المهمة المنتظرة فى سبتمبر المقبل، بإعلان خارطة الطريق لما بعد 2020 حتى 2050 للتنوع البيولوجى فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP 15، والذى قادت مصر إعداد مسودتها خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14، وخلق روابط بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالى باهتمام مصر بطرح موضوع إدارة المياه ضمن مبادرات مؤتمر المناخ، واهتمام بلاده به خاصة مع ندرة الموارد الطبيعية بها مما دفعهم للعمل على مفهوم الاقتصاد الدوار وتطوير نظم وتكنولوجيا إدارة المياه، إلى جانب خبرة بلاده فى مجال إعلان المحميات الطبيعية وإدارة النظم البيئية، مقترحات تنفيذ ورشة عمل مشتركة بين البلدين لتبادل الخبرات فى تلك المجالات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يهتم أيضا بالتركيز على دور العلم والتكنولوجيا فى التصدى لآثار تغير المناخ، من خلال إشراك العديد من المؤسسات البحثية وإقامة مركز الابتكارات فى المنطقة الخضراء بالمؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على عرض نماذج لقصص نجاح حول العالم فى مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، وتسريع وتيرة التحول من مرحلة السياسات إلى التنفيذ.

وأشار السفير الإيطالى إلى إمكانية مساهمة بلاده فى تقديم نماذج فعلية فى مجال الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا من خلال بعض الشركات الإيطالية، وأيضا فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وعلاقته بمواجهة تغير المناخ، ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

وفيما يخص التعاون الثنائى فى مجال البيئة، أشار السفير الإيطالى إلى برامج التعاون مع وزارة البيئة المصرية والتى لا يزال بعضها سارى التنفيذ، سواء فى مجال حماية الطبيعة كمشروع إدارة وتطوير محميتى وادى الريان ووادى الجمال ودمج المجتمعات المحلية، خصوصا أن السياحة البيئية أحد أدوات التنمية الاقتصادية، ومشروع استعادة أشجار المانجروف بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع تحويل مخلفات الماشية إلى بيوجاز بتكلفة 4 مليون يورو، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة ببنى سويف، والتطلع للتعاون فى مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة.

وأكدت وزيرة البيئة على جهود مصر فى العمل على التحول للسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية فى إدارتها بدعم كبير من الجانب الإيطالى، وتنفيذ الحملة الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية ECO EGYPT، والعمل على استعادة أشجار المانجروف التى تعد حل طبيعى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التوازن البيئى، وأضافت فيما يخص إدارة المخلفات أن وزارة البيئة تتبعها مؤسسة الطاقة الحيوية غير الهادفة للربح، والتى أصبح لها خبرة كبيرة فى مجال إنشاء وحدات البيوجاز وساعدت على قيام 26 شركة ناشئة للشباب فى هذا المجال فى مختلف محافظات مصر وخصوصا الصعيد، وفى مجال تحويل المخلفات لطاقة تعمل مصر على تهيئة المناخ الداعم من خلال إعلان التعريفة المغذية، وصدور أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر والذى يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاعين الخاص وغير الرسمى، وتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا المجال بتحديد محافظات مشروعات المرحلة الأولى وتوفير التسهيلات اللازمة.