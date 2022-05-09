التنمية المحلية: تنفيذ 2337 مشروعا صغيرا باستثمارات 27 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تبذل وزارة التنمية المحلية الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية لتعزيز الدور الاقتصادى لصندوق التنمية المحلية فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل المحافظات ورفع درجة مساهمتها فى الناتج المحلى وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر والحد من البطالة.





وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالى الحالى فى الفترة 1 يوليو 2021 وحتى الآن فى تمويل 2337 مشروعا صغير ومتناهى الصغر بإجمالى إستثمارات أكثر من 27 مليون جنيه منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4.5 ملايين جنيه، ووفرت المشروعات خلالها فرص عمل مباشرة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار شعراوى الى أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض وتشمل قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين وقروض متوسطة الأجل تسدد خلال 4 سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض فى المواعيد المحددة موضحا أن الصندوق أدخل أسلوب جديد فى آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه.

وأوضح شعراوى أن صندوق التنمية المحلية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التى مولها للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 1463 مشروعا بنسبة بلغت حوالى 67.7 % من إجمالى المشروعات مشيرا الى أن الصندوق يعد أحد أدوات الوزارة الهامة لدعم المرأة فى المحافظات خصوصا المرأة المعيلة، حيث يساعدها على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مما يدر لها دخلا ثابتا ويضمن لها حياة كريمة وذلك بفائدة لا تتعدى 6% إضافة الى استفادتها من الخامات الموجودة فى البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وقال شعراوى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة من حيث عدد المشروعات التى مولها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بعدد 502 مشروعا بإجمالى استثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه، ثم تليها محافظة الدقهلية بعدد 331 مشروعا بإجمالى استثمارات 4 ملايين جنيه، ثم محافظة سوهاج بـ192 مشروعا بإستثمارات 1.8 مليون جنيه، ثم بنى سويف بـ185 مشروعا بإستثمارات 3 ملايين جنيه، والشرقية بـ168 مشروعا بإستثمارات 2.4 ملايين جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين بالصندوق بتركيز العمل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل مشيرا الى أن ذلك ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين فى تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وأشار شعراوى الى أن الوزارة تقوم بوضع البرامج اللازمة للتطوير الدائم فى صندوق التنمية المحلية ليقوم بدوره الهام فى النهوض بهذا القطاع من المشروعات وذلك من خلال تنفيذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالصندوق، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد خصوصا بقرى حياة كريمة، فضلا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، وتوعية المستفيدين من مشروعات الصندوق بمنصة "أيادى مصر" ودورها فى تسويق منتجاتهم، خاصة الحرفية والتراثية منها.

وأضاف شعراوى أنه تم تبسيط الإجراءات التى يتبعها الراغبون فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، حيث يتوجه المستفيد الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى لطلب القرض، على أن يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقوم الصندوق بعمل دراسة الجدوى مجانا ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.