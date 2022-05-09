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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696487/اليوم-الصحة-تطلق-5-قوافل-طبية-بـ5-منحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إطلاق عدد من القوافل الطبية بعدة محافظات، اليوم الإثنين.

دوت الخليج

الصحة تطلق 5 قوافل طبية

وأوضحت وزراة الصحة، أنه من المقرر إطلاق 5 قوافل طبية بـ5 محافظات، اليوم الإثنين، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف الوصول إلى القرى النائية والتي تعاني من نقص في بعض الخدمات الطبية.

تفاصيل القافلة الطبية

ومن المقرر أن تنطلق القوافل الطبية اليوم الإثنين 9 مايو وغدًا الثلاثاء 10 مايو، بـ5 محافظات هم: «القاهرة - الإسماعيلية- الدقهلية - البحيرة - المنيا».

التخصصات الطبية المتاحة في القافلة

تقدم وزارة الصحة والسكان، من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في مختلف التخصصات، وأوضحت الوزارة في منشورها أن هذه التخصصات تتمثل في :«نساء وولادة - الأطفال- الباطنة - العظام - الجراحة - الأنف والأذن - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية» بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأشعة والتحاليل.

أماكن القافلة الطبية اليوم الإثنين

- وحدة المنشية مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

- مركز طب العبد حي السلام أول بمحافظة القاهرة.

- شارونة مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

- نوسا الغيط مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

- النجيلة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

خدمات الطوارئ

وفي إطار سعي وزارة الصحة والسكان الدائم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتحسين خدماتها، أوضحت الوزارة أنه تم توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، عبر الخط الساخن 137، والذي أطلقته الوزارة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية الصحية تحت شعار «100 مليون صحة».