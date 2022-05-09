انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022/2021 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يواصل محمد صلاح لاعب ليفربول صدراة هدافي الدوري الإنجليزي، برغم من صيامه عن التهديف ، حيث لم يسجل في الجولة السادسة والثلاثين خلال مواجهة توتنهام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 22 هدف.

سون هيونج مين لاعب توتنهام 20 هدف.

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد لاعب 18 هدف.

دييجو جوتا لاعب ليفربول 15 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف.

هاري كين لاعب توتنهام 13 هدف.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

ريمونتادا ليفربول

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.