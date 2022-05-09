توريد 24 ألفا و894 طن قمح لصوامع الغربية

جاء ذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة والتى تسعى لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، إذ استقبلت صوامع المحافظة منذ بداية الموسم حتى اليوم إلى 24 ألفا و894 طنا.
وأشار المحافظ إلى أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح فى 22 موقعا تخزينيا طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع التعاون المشترك لكل الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء مع تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين.
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