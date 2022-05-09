عاجل- وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة المغربية الرباط

جدة - نرمين السيد - وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يُجرى الوزير شكرى خلال الزيارة سلسلةً من اللقاءات مع نظيره المغربى الوزير ناصر بوريطة، ومجموعة من المسؤولين المغربيين رفيعى المستوى، تتطرق إلى سُبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط فى مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، على نحو يُلبى مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والنماء.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى سيبحث مع المسؤولين فى المغرب مُجمل التطورات على الساحة الدولية، والتشاور حيال القضايا الإقليمية والعربية، فى إطار تنسيق الجهود وتبادل الرؤى لحماية مقدرات الأمن القومى العربى، فضلًا عن الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، وترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيها.

ومن المقرر أيضًا أن يفتتح وزير الخارجية، خلال زيارته إلى الرباط، مقر السفارة المصرية الجديد فى العاصمة المغربية.