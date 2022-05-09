توجيه السيسى باستكمال تطهير بعض مناطق شمال سيناء من الإرهاب يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى عقد أمس، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذى استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطنى، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة، والقضاء عليها.

ووجه الرئيس باستكمال عناصر إنفاذ القانون تطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

وأشاد الرئيس، خلال الاجتماع، بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى تجفيف منابع الإرهاب، واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالى الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تقدير الشعب المصرى التضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

كما تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط، ومشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مضيفا أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة يشمل مختلف الخدمات، لتحقيق خطة الدولة فى تحسين العمران القائم، بما يليق بالمواطن، وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروعات حدائق الفسطاط وإحياء القاهرة التاريخية فى أقرب وقت، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى لمدينة القاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة من التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات تطوير حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

من ناحية أخرى، أكد مدبولى أن الدولة تواصل السعى لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من الدخول فى قطاعات مهمة تعتمد فى جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات التى يمتلكها رجال الصناعة المصرية، لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المصنعين العالميين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقائه المستثمر الصناعى المهندس أحمد السويدى، فى إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث عرض الوزير الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو الجارى.