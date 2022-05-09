أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 9 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث" اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

القاهرة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين فى أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى والمجمع العلمى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة عن "تطبيقات النانو تكنولوجى فى الحياة"، وتنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية بالمجلس.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر معرضا للفن التشكيلى بعنوان "بنات أفكارى" للفنان التشكيلى خضر مصطفى، وذلك فى الساعة السادسة مساء، بقاعة زياد بكير للفنون.

القاهرة

تنظم مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حلقة نقاشية تحت عنوان "تأملات فى جوائز الفنون للعمارة 2022"، وذلك فى الساعة السادسة مساء، بفرع الأكاديمية بمصر الجديدة.

القاهرة

تستضيف ساقية الصاوى، مساء، حفلا غنائيا للموسيقى العربية لفرقة الفن الصادق، بقيادة المطرب إسماعيل الصادق.

القاهرة

يقدم برنامج الموسيقى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حفلا لعازفة الكمان المصرية النمساوية نادين فيبر، بالتعاون مع المركز الثقافى النمساوى، يبدأ فى الساعة الواحدة ظهرا.

القاهرة

يقام بجاليرى "ليوان" بالقاهرة، فى الساعة السادسة مساء، معرض فن تشكيلى جديد للفنان الدكتور حسام صقر، بعنوان "بلا عنوان.. أوراق وثائقية للسفر"، ويستمر المعرض حتى يوم 26 مايو.

القاهرة

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك لمدة أربع ليالى متتالية، وتبدأ فى الساعة الثامنة مساء.

رام الله

يفتح بيت عزاء لوالدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، فى مقر الرئاسة الفلسطينية، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

طرابلس

يعقد مجلس النواب الليبى جلسة رسمية فى مقره بمدينة طبرق.

بروكسل

يعقد الاتحاد الأوروبى مؤتمر بروكسل السادس تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"؛ فى محاولة لضمان استمرار الدعم الدولى للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

باريس

يلقى الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خطابه الأول أمام البرلمان الأوروبى "ومقره ستراسبورج شرقى فرنسا" منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

برلين

يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتس، فى أول رحلة له منذ إعادة انتخابه وتنصيبه، من أجل تحديد قوة العلاقات الفرنسية-الألمانية.

أبوجا

تبدأ شركات الطيران النيجيرية تعليق عملياتها حتى إشعار آخر؛ بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.