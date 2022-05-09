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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /696476/موعد-مباراة-قونيا-سبور-ضد-أنطاليا-فى-الدوري-التركي

يدخل فريق أنطاليا سبور ضد نظيره وقونيا سبور، اليوم الإثنين، عل ملعبأنطاليا أتاتورك مواجهة أنطاليا سبور وقونيا سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

‏أرقام أحمد حسن كوكا مع قونيا سبور التركى

ساهم في تسجيل 13 هدفًا.

سجل 9 أهداف.

صنع 4 أهداف.

وفي قت سابق حقق جالاتا سراي التركي الفوز على نظيره المحلي فريق بشكتاش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدوري بدربي مدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

ظهر الدولي المصري مصطفى محمد ي لقاء اليوم مع جالاتا سراي بكل قوة أمام غريم فريقه المحلي بشكتاش، والذي قدم فيه تمريرتين نجح فيهم صديقه في الفريق محمد كريم أكتورك، من التسجيل.

أهداف المباراة بين الفريقين

افتتح محمد كريم أكتورك أوجلو سجل التهديف مبكراً في المباراة بالدقيقة الـ 22 من خلال تمريره قدمها له الدولي المصري مصطفى محمد، ويأتي بعد الهدف الأول ويقدمه له تمرمة آخرها بعد مرور 10 دقائق ليسجل الثاني ويحسم اللقاء.

قلص بشكتاش نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول لهم في اللقاء، في الدقيقة 85 ، بعد محاولات عدة بائت بالفشل عليهم مرمى جالاتا سراي، ليأتي في النهاية ردفان يلماز ويسجل هدف فريقه الأولى.

تصريحات مهاجم جالاتا سراي عن مصطفى محمد

وقال محمد كريم في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد المباراة صرّح: "أشكر مصطفى محمد على صناعة الهدفين ضد بشكتاش".

وأضاف: "لقد أخبرني مصطفى قبل أن تبدأ المباراة (سأقوم بصناعة هدف لك)، وبالفعل كانت أهدافي أسهل بفضل تمريراته".