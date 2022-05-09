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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /696473/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة روما ضدفيورنتينا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض فريق فيورنتينا ضد روما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة 8:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق أنطاليا سبورضد قونيا سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات on time sport

يخوض فاركو ضد فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساسدة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport

يخوض طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات on time sport.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.