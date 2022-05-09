ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم.. وسقوط أمطار فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.
بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
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