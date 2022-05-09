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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /696428/تشريعية-النواب-تناقش-اليوم-إحلال-وتجديد-محكمة-الجمالية-الجزئية-بالدقهلية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه حسانين، بشأن إحلال وتجديد محكمة الجمالية الجزئية محافظة الدقهلية.

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تشريعية النواب تناقش اليوم إحلال وتجديد محكمة الجمالية الجزئية بالدقهلية

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة مقدم من النائب عبد الباقي محمود أحمد تركيا، بشأن استغلال المبنى القديم لمحكمة ديرب نجم المكون من ستة أدوار وغير مستغل منذ أكثر من عشر سنوات كفرع للنيابة الإدارية ومكتب للخبراء بمركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية.

مجلس النواب يقرر غدا للاستماع للبيان المالي للدولة 22-23

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، علي أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم ، وتشهد الجلسة العامة اليوم ، علي استماع البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، وكذلك بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2022 / 2023.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 ، الصادر في 5 مارس 2021 ، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

مجلس النواب يناقش تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر

وتناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021.