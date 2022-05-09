الأوقاف تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين إلى أى جهة

جدة - نرمين السيد - نفى القطاع الدينى بالأوقاف ما تردد عن إسناد إدارة مسجد مولانا الإمام الحسين (رضى الله عنه) إلى أى جهة وأن مؤسسة مساجد تتعاون مع الوزارة فى إطار البروتوكول الموقع بينهما فى عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد.





وأوضح، أنه تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف مع شكرنا لمؤسسة مساجد على ما تقدمه من جهد مشكور ومقدر فى خدمة المسجد تحت إشراف وزارة الأوقاف ومن مساهمة فى تطويره علما بأن جميع عمليات التطوير تمت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال التنسيق بينها وبين وزارة الأوقاف وأن وزارة الأوقاف هى الجهة الرئيسية فى عملية التطوير و مؤسسة مساجد شريك مساهم فى هذا التطوير من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة فى هذا الشأن.

وقالت الوزاارة: "نرجو من جميع السادة الإعلاميين تحرى الدقة فى الأخبار والتركيز على ما تم من تطوير غير مسبوق للمسجد ، وعدم الاعتداد بأية أخبار دون الرجوع إلى رئيس القطاع الدينى ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمى للوزارة أو صادرا رسميا عنها أو على لسان المتحدث الرسمى لها ".

وأكدت الوزارة على انفتاحها الكبير على مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف المجالات و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الجادة للإسهام فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وصيانتها مع قصر جميع الأعمال والأنشطة الدعوية و تحديد نظام وآليات العمل بالمساجد على وزارة الأوقاف دون سواها .