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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /696472/فرح-الدبياني-في-الحكاية-ماكرون-وزوجته-كانوا-متأثرين-جدا-وسلم-عليا

دوت الخليج يرصد تصريحات فرح الدبياني

تصريحات فرح الدبياني

أثارت الفنانة فرح الدبياني ضجة وجدلا كبيرًا بعد تقبيل الرئيس الفرنسي ماكرون يدها لتصبح حديث الجمهور والعالم وقتها، وعلقت على هذا الأمر قائلة: “كنت محرجة أنا جاية أجامل وأبارك بس”.

وتابعت كلامها في حوارها التلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب: “وقتها مكنتش حاسة بأي حاجة المهم أغني ومنساش الكلام ومش عارفة أختاروني أنا ليه؟”.

واستكملت فرح الدبياني عن تقبيل الرئيس الفرنسي يدها: “كنت محرجة له”، ومن جانبه الإعلامي عمرو اديب قال لها: “وأنتي بتغني الواحد حاسس إنه عايز يحب ويعيش قصة حب”، وأضافت أن ماكرون وزوجته كانا متأثرين جدا وسلما عليها ووجها لها الشكر.

فرح الدبياني والرئيس الفرنسي

يشار أن فرح الدبياني كانت قد غنت نشيد الأوبرا لمدة دقيقتين وسط حشد من أنصار الرئيس الفرنسي والذين بدأوا فى الغناء معها، وبعد الأداء حرص ماكرون أن يقبل يدها احتراما وتقديرا لموهبتها.

وقالت في تصريحات سابقة لها عن هذا الأمر: “شعور لا يمكن وصفه، لقد كانت حفلة تاريخية ومبدعة، لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما أشعر به أنا غير قادرة على التعبير عن مشاعرى بالكلمات ، ما زلت غارقة تمامًا فى هذا الشعور العظيم، هذه ليلة لا تنسى مدى الحياة أنا فقط ممتنة”.

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وتابعت قائلة: “واقول شكراً لكل من وقف بجانبى فى ذلك اليوم ، قبله وبعده ، من بعيد وقريب، وقبل كل شيء ، شكراً لعائلتى لدعمهم وحبهم اللامحدود.. لقد كنت متشككًة فى البداية.. لم أستطع استيعاب حجم هذا الحدث، كان الوضع شديد التوتر ، واضطررت إلى تنظيم الأمور بسرعة، وكنت متوترة للغاية لدرجة أننى لم أستطع النوم، أستيقظت مبكرًا ، وركبت القطار إلى باريس وذهبت مباشرة إلى البروفات”.

واختتمت كلامها: “كان الأمر سرياليًا.. لا أعرف كيف حدث كل هذا، وبعد الأداء فاجئنى الرئيس بتقبيل يدى احتراما وتقديرا… وبالطبع كنت ادرك جيدًا التحديات المرتبطة بأحد أشهر الألحان على الإطلاق، لقد كان الأمر مخيفًا للغاية، ظللت أكررها مرارًا وتكرارًا”.