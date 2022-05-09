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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /696470/وزير-التربية-والتعليم-يكشف-عن-نظام-امتحانات-الصف-الأول-والثاني-الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن نظام امتحانات الصف الأولى والثاني الثانوي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

دوت الخليج يرصد تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي.

تصريحات طارق شوقي مع عمرو أديب

قال طارق شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة Mbc مصر الفضائية: " امتحانات أولى وتانية ثانوي هتبقى نظام هجين.. 70 % اختيار من متعدد على التابلت و 30 % مقالي على الورق".

وعن امتحانات النقل، أضاف: " طول ما مفيش قلق على السوشيال ميديا ومفيش هاشتاجات يبقى الدنيا ماشية كويس".

من جانبه، قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة داخل مدرسة البث الفضائي بحي الواحة بمدينة الرياض.

وزير التربية والتعليم يشارك في افتتاح معرض التعليم الدولي

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو.

وغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.

وحضر شوقي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية في ظل التحديات''، بمشاركة الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، والمهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض، كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.