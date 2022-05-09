الصحة تكشف موقف مخزون ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، موقف المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال على مستوى الجمهورية، وخصوصا للأطفال المصابين بالحساسية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج حديث القاهرة، والمذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، مساء أمس الأحد.

ولفت متحدث الصحة إلى أن مصطلح لبن الأطفال يشمل جميع أنواع الألبان، إلا أن هناك نوعا خاصا من الألبان وهو الخاص بالأطفال الذين لديهم حساسية.

وأشار إلى أن هذا النوع من الألبان مستورد من الخارج، ومتوافر حاليا، فى مراكز التوزيع، منذ يوم السبت الماضى، لافتا إلى أن الأطفال المصابين بالحساسية نسبتهم عالميا تساوى أقل من 0.04%

وأكد متحدث الصحة أن المخزون الإستراتيجى من هذه الألبان يكفى لمدة تزيد عن 4 أشهر، لافتا إلى أنه تم صرف أكثر من 13 ألف عبوة لبن أطفال لوحدات الرعاية وصحية المستشفيات الجامعية.